Ella es Adria, la GUAPA y TALENTOSA hija del cantante Ricardo Arjona: FOTOS

El compositor y cantante, Ricardo Arjona es considerado uno de los artistas con mayor reconocimiento en América Latina, pues la mayoría de sus canciones cuentan con miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Pese a que muy pocas veces ha hablado sobre su familia, se sabe que el intérprete de canciones como "Duele verte", "Mi novia se me está poniendo vieja" y "Fuiste tú" tiene tres hijos, quienes poco a poco comienzan a forjar su carrera.

Por ello, los internautas se llevaron una gran sorpresa al descubrir el perfil en Instagram de Adria Arjona, hija del cantante.

¿Quién es?

En su perfil en Instagram, la guapa y talentosa hija de Ricardo Arjona cuenta con más de 619 mil seguidores, quienes tienen la oportunidad de conocer más sobre su vida diaria.

En su corta carrera, pues apenas tiene 28 años, ha protagonizado importantes películas, entre las que destacan: "Triple frontera", "Life of the party" y "Little García".

En su vida personal, Adri Arjona se casó con el abogado Edgardo Canales; en la ceremonia estuvieron presentes familiares y amigos de los novios.