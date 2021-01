Esto fue lo que encontró Natalia Téllez en el CELULAR de un EX cuando decidió revisárselo: VIDEO

Natalia Téllez se ha ganado el corazón de sus fans, debido al gran carisma que tiene para realizar su trabajo. De hecho es una de las conductoras de televisión más queridas a nivel nacional, gracias a la sinceridad con la que habla y a su inigualable belleza. Sin embargo, a pesar de todas las virtudes que tiene, también ha confesado ser una persona un poco tóxica, sobre todo con sus relaciones sentimentales anteriores.

La actriz y conductora se ha relacionado con figuras públicas como el ex RBD, Christopher Uckermann, con quien mantuvo una relación de 6 años y el influencer, Chumel Torres, con quien disfrutó alrededor de 2 años de relación. Sin embargo, reveló que no todo ha sido miel sobre hojuelas.

La también influencer, reveló en el programa Netas Divinas , que el día en que revisó el celular de su entonces novio, se llevó la sorpresa de que su pareja le escribía mensajes directos a sus fans, quienes en busca de elogiar su trabajo, se encontraban con falsas ilusiones de poder entablar alguna relación con el famoso.

¿Amoríos con fans?

"Él seguía a fans (...) las fans le escribían y a mí eso me molestaba mucho, entonces un día le dije: Quiero ver tu teléfono. Son fans, pero me parece además un abuso, porque es gente que te admira (...). Me parece una relación de poder, de vanidad y de ego que me parece terrible" confesó Téllez a sus compañeras Daniela Magun, Consuelo Duval y Paola Rojas.

Durante la emisión de Netas Divinas, en septiembre del año pasado, Natalia Téllez aseveró que después de ese episodio decidió acudir a buscar ayuda profesional para tratar su toxicidad.

Hoy, a unos meses de eso, comentó en el programa más reciente del contenido de Unicable, que aunque esto estaría dentro de lo más tóxico que ha hecho con sus parejas, aseguró que ahora está pensando en cocinar algo sin sal para su pareja, para atraparlo en alguna movida de infidelidad.

Por supuesto esto último se trató de sólo una broma, pues la conductora afirmó que no cocina, por lo que no podría llevar a cabo este plan.