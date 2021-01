Este fue un EMBARAZOSO momento que pasó Natalia Téllez por culpa de un 'MIEMBRO AL AIRE'

La simpática y guapísima conductora de televisión, Natalia Téllez, es quizá una de las más queridas de la televisión por su peculiar manera de ser y de contar las cosas. Sin embargo, aunque en sus redes sociales nos comparte algunos fragmentos de su vida diaria, hace poco compartió un momento, un tanto bochornoso que pasó junto a su suegra.

La conductora de Netas Divinas compartió en una emisión del programa, que en una ocasión, la suegra de su entonces pareja, la visitó en su casa y que ella se la iba a presentar a su padre. Sin embargo, este hombre, cuyo oficio es pintor, no acostumbraba usar ropa mientras trabajaba.

A pesar de que Téllez le pidió que se vistiera ante la visita, su padre no hizo más que enredarse un suéter en la cintura y así recibió a la suegra de Natalia, quien según cuenta la también actriz, esta mujer se sorprendió muchísimo ante tal recibimiento, pues no estaba acostumbrada a ver personas desnudas.

¡Al aire!

"Era una señora bastante fresa y yo le dije: Papá va venir esta señora a conocerte; por favor, ¿puedes salir con ropa? y él me dijo que qué cerrada era y cuando yo llegué, yo llegué pidiéndole a Dios que se haya puesto un calzón y cuando llegué tenía un suéter amarrado en la cintura y entonces el suéter no le tapaba las nalgas ni ciertas otras cosas que cuelgan por ahí y pues yo sólo le dije- La sala está por allá" compartió la joven conductora a sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, quienes no dudaron ni un segundo en soltar la carcajada.

Cabe señalar, que la vivencia la compartió dentro de una emisión del programa semanal de Unicable, donde estaban hablando sobre la normalidad con la que se trata la desnudez en la sociedad mexicana, por lo que además de risas, el recuerdo fue sumamente aplaudido.

Natalia Tellez es una reconocida conductora de televisión, que ha participado en programas como Hoy, La Voz... México, Netas Divinas y ¿Quién es la máscara?. Su carrera continúa en ascenso gracias a su gran carisma.