Guerreros 2020: Macky y Brenda Zambrano; todo lo que se sabe de la pelea ¡Hubo cachetadas!

Macky González ha dado mucho de qué hablar desde su ingreso a Guerreros 2020 pues fue criticada por “traicionar” a Exatlón ya que ella se dio a conocer gracias al reality show deportivo de TV Azteca.

Sin embargo, no ha sido su única polémica dentro de Guerreros 2020 pues la capitana de cobras ha sido duramente criticada en redes sociales y hasta piden a la producción que sea expulsada.

De acuerdo con el reportero Gabriel Cuevas de RadioFormula esta semana que se llevó a cabo “la revancha” en Guerreros 2020, nuevamente se vieron las caras Zambrano y Macky González pero su encuentro no fue nada amistoso pues se agarraron a golpes.

Quien también confirmó esta información fue el periodista Gerardo Escareño en su canal de Youtube VayaVaya y de acuerdo con éste, Magda Rodriguez pidió a todos los que grabaron el momento de la pelea entre Brenda y Macky que no sacaran nada a la luz, pues la productora de Guerreros 2020 ha cuidado mucho el material de este programa ya que es familiar y tienen muchos seguidores que son niños.

Luego de que se reveló dicha información, fue por medio de un video en el que Brenda Zambrano explicó a detalle todo lo que sucedió y confirmó que sí hubo una pelea entre ella y Macky a quién le propinó tremenda cachetada.

Pues la exintegrante de Acapulco Shore asegura que no se va a dejar pisotear por nadie.

“Yo llegué el día martes, llegué pues bien, estaba muy molesta por que no entendía por que me saludaba (Macky) y decía después eso en sus en vivo (hablar mal de ella), llegué muy molesta y lo que hice fue llegar y decirle: ‘haber Macky ¿qué es lo que dices de mí en tus en vivo? ¿qué soy una falsa, que soy una esto…? Yo no tengo pelos en la lengua y yo te digo lo que has leído, que eres una mala capitana, que eres una mitomana por que lo eres’, entonces la tipa me empieza a decir que yo estoy por pura casualidad y me dijo en un tono mamona ‘haberrrr reina’ y pues yo me enojé y le dí un cachetadón, una cachetada, no me iba a dejar que me estuviera gritoneando ¿osea quién se cree?, después ella sale a buscarme y me empieza a gritar que soy una pinche gata que no sé que…”