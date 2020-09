Muertes de famosos de TRES en TRES antes de cada mes; ¿será verdad o mito?

View this post on Instagram

u0026#34;Mi piace il mio caratteraccio, mi rende libera. Non ho mai accettato consigli da amici o parenti. Ho diretto io la mia vita e per questo a 88 anni sono feliceu201d. Cosu00ec Lucia Bosu00e8 in una delle sue ultime interviste, prima che il #covid se la portasse via. Capelli blu, divina ma non diva, come amava definirsi lei, Lucia u00e8 stata fino allu2019ultimo lu0026#39;immagine della serenitu00e0. Serena per essersi presa quello che la vita le offriva senza aver dato troppe spiegazioni. Luchino Visconti la scopru00ec in una pasticceria a Milano dove a soli 16 anni vendeva marron glacu00e9, ma suo padre non le permise di seguire la strada del cinema, almeno non finchu00e9 fosse rimasta sotto il suo stesso tetto. Cosu00ec aspettu00f2 i 18 anni. Vinse Miss Italia sbaragliando nientepopodimenochu00e8 la Lollobrigida e si offru00ec alla macchina da presa, anche se solo al 50%: u201cGuardai lu2019obiettivo e dissi, vuoi mangiarmi? No, sono io che mangio te!u201d. Poi una sera a Madrid conobbe il torero, Dominguin. Si sentu00ec come Europa rapita da Zeus che si era trasformato in un toro bianco per lu2019occasione. Dominguin divenne tutto per lei, il vero uomo e il vero amore. Eppure qualcosa non funzionava. Il machismo, il padre padrone che aveva lasciato a casa da ragazza se lo ritrovava ora come marito. Se ne andu00f2 coi figli minacciandolo che se non lu2019avesse lasciata andare, gli avrebbe sparato. Era il 1967. Proseguu00ec piena du2019amore per la vita e si dedicu00f2 alla realizzazione di un museo degli angeli in Spagna. Come ha detto il figlio Miguel Bosu00e8, u0026#34;ora mia madre u00e8 nel migliore dei postiu201d. E noi ne siamo certe. Saluta gli angeli per noi, Lucia! #iorestoacasa #urloteca #donneallultimogrido #luciabose #girlpower #womenpower #empowerment