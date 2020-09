Wanda Seux: Así fue de joven la vedette; presumió cuerpazo y enamoró a muchos famosos: FOTOS

View this post on Instagram

u00a1Wanda Seux te necesita! La vedette estu00e1 en proceso de recuperaciu00f3n tras sufrir un infarto cerebral y necesita tu ayuda. Funciu00f3n de BELLAS DE NOCHE (@bellasdenoche_ ) 100% a beneficio de Wanda Seux. Lunes 19 de feb a las 7 PM en Cinu00e9teca Nacional, (@CinetecaNacionalMX) Sala 7. Donativo $200 en efectivo directo en Sala 7 u00a1Con escenas nunca antes vistas! Rifa de posters de colecciu00f3n y la presencia de las vedettes #WandaTeNecesita Ayuda a pasar la voz u2764ufe0f . . . . . . #vedette #showgirl #wandaseux #sexsymbol #80s #70s #retro #cinemexicano #cinedeoro #cinedeoromexicano #cnedeficheras #sexycomedias #bellasdenoche #vintage #groove #cabaret #burlesque #mexicoretro #mexicanfilm #curvy #olgabreeskin #jesusmagana #lynmay #princesayamal