María Becerra revela cómo superó el bullying que sufrió en la escuela: ENTREVISTA

María Becerra, una de las cantantes y figuras públicas más influyentes de Latinoamérica, habló abiertamente sobre la época de su vida donde sufrió bullying o acoso escolar; una de las etapas más difíciles de su niñez.

En entrevista exclusiva para Conexión Heraldo, la intérprete de “High” compartió que durante esa época de su vida se sintió muy sola, pues pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela, lugar donde sufrió bullying.

“Yo creo que lo más difícil es sentir que no importas… Es un golpe muy duro, estás en tu casa con tu familia, tu mamá que te mima, te hace la comida, te tratan súper bien, ahí le importas a todos, hay un conjunto de gente que se está preocupando constantemente por ti y de repente entras a un ambiente donde pasas la mayor parte de tu día y pasas de estar rodeada de amor a entrar a un lugar donde a nadie le importas, si te pegan, si te faltan al respeto, si te denigran, si te dicen cosas feas”.

A María Becerra siempre le pareció increíble que profesores y autoridades escolares nunca hicieron nada frente a lo que ella estaba viviendo, por lo que empezó a sentirse insignificante e ignorada.

De repente profesores no hacían nada, me preguntaba ‘¿Por qué nadie hace nada, por qué me ven que me están haciendo esto y nadie hace nada?’ Y ahí es cuando piensas cuánto vales, por qué nadie hace, que nadie me quiere”.

La joven de 20 años, originaria de Quilmes, Argentina, compartió que lo que le ayudó a superar el bullying escolar fue gracias al apoyo psicológico de muchos años y sobretodo, con el acompañamiento de su familia y sus seres queridos.

¿Qué le dirías a todas las personas que actualmente están sufriendo acoso escolar?

“No se lo guarden, porque se mire donde se mire está mal; la violencia está mal… Nadie debería guardarse eso porque mientras más se guarde se hace más difícil. Que lo digan y que busquen ayuda”, incita María Becerra.

La intérprete de canciones como “Tú me lo haces fácil” recomienda que busquen a la persona a la que más le tengan confianza y que lo cuenten todo, que busquen ayuda.

Descubre todo lo que confesó María Becerra en entrevista

Por otro lado, la también youtuber dijo que el reto más grande al que se ha enfrentado en su carrera es tener confianza en sí misma para lograr todo lo que se propone.

“Hoy en día, la verdad que lo tengo, trabajé mucho en eso y no hay nadie que me pueda denigrar o tirarme abajo o querer convencerme de que lo que yo hago no es malo o no es de calidad. Yo sé que no me voy a poner mal… Hace un tiempo sí y eso es mucho con lo que he luchado toda mi vida, es más, tanto me costó lanzarme definitivamente a la música… Yo tenía más de 50 canciones escritas fácil, un montón en inglés, escribí de todo. Y se las leía a mi representante y yo estaba mirando el piso para no ver su reacción”.

Finalmente, María Becerra compartió detalles sobre cómo inició su carrera y nos reveló cuántos tatuajes tiene y en dónde, ¡no te pierdas la entrevista!

Por: Redacción El Heraldo de México

