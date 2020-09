El Bebeto confiesa haber querido ABANDONAR su carrera; esto fue lo que dijo | Entrevista

El Bebeto, quien recientemente estrenó su nueva canción “Nadie me cree”, confesó en entrevista para Conexión Heraldo haber querido abandonar su carrera artística y tirar la toalla. Descubre qué fue lo que dijo.

A diez años de que inició su carrera como cantante y convertirse en uno de los máximos exponentes del regional mexicano, El Bebeto platicó en exclusiva que cuando empezó en el mundo artístico pensó que siempre le iba a ir bien y todo se iba a acomodar a la perfección.

"En la vida hay altas y bajas. A veces no asimilamos las cosas y creemos que siempre te va a ir bien todo el tiempo; ha habido momentos en los que sí he deseado… bueno, ahorita ya no, pero sí deseaba tirar la toalla", dijo El Bebeto.

El intérprete de canciones como “Lo legal”, compartió que una vez sí fue a dar las gracias a la disquera pues estaba desesperado, lejos de su familia, viviendo solo en Monterrey y no conocía a nadie.

Adaptarte, dar un cambio así de drástico y a esa edad es un poco difícil y el estar lejos de tu familia, no saber qué estaba pasando acá, no sabes qué iba a pasar contigo… No te voy a decir que el proceso es fácil, pero ha valido la pena”.

Contento con lo que ha logrado, El Bebeto asegura que no es el único que ha pasado por un proceso similar; todos se desesperan, se decepcionan, han querido tirar la toalla.

“Bendito Dios no tiré la toalla al 100 por ciento, di las gracias, pero no me dejaron irme”, compartió el también compositor.

Hoy, con más de diez años de trayectoria, El Bebeto le agradece a sus fans todo el cariño que le han dado, porque gracias a ellos se ha consolidado como un cantante y compositor reconocido en el regional mexicano.

Por otro lado, el cantante también nos compartió qué es lo que más le ha hecho falta en este confinamiento por la pandemia de COVID-19 y el evento que marcó un antes y un después en su carrera como artista.

