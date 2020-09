Lizbeth Rodriguez imita a “Nacaranda” y este es el resultado ¿fue desastroso?: VIDEO

El 2020 para Lizbeth Rodríguez ha sido un año de mucho aprendizaje, polémicas y muchas cosas nuevas para la youtuber y es que ahora la exchica Badabun presentó a su nuevo personaje, el cual es muy similar a “Nacaranda” personaje que hizo popular Consuelo Duval.

Lizbeth Rodríguez, además de ser una de las mujeres más famosas de internet, también es una de las más criticadas, pues luego de destapar una supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja, la youtuber se ganó más hate del que ya tenía con su programa de infieles en Badabun.

Lizbeth decidió encrespar su cabello y vestirse con prendas que no combinan para nada y con colores que llaman mucho la atención, eso sí con cubrebocas para evitar contraer el nuevo Covid-19, fue así como presentó a todos a “Natashas” su nuevo personaje.

Natashas es una burla a todas aquellas personas que tienen una forma coloquial de hablar, vestirse y expresarse, sin embargo, este personaje pareció no gustar a sus seguidores pues aseguran que la youtuber ya se está “humillando” solo por lograr algunas visitas en su canal de Youtube.

“No te cansas de humillarte”, “Hasta feito siento, pues ya no hay más que hacer después de su fracaso de polémica verdad”, “Ay no a lo que tienes que llegar para ver si acaso sube un poco de vistas tu canal pero te informo que este canal está más muerto solo tu no te has dado cuenta todos tus comentarios son negativos tienes en su gran mayoría dislikes”, son algunos de los comentarios que puedes ver en el video de Lizbeth.