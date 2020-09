Los Croods 2: ¿Quiénes son las bellas mexicanas que darán voz en la película?

View this post on Instagram

u00a1Pipooool! No puedo con la emociu00f3n de compartirles que voy a estar en esta peli prestu00e1ndole mi voz a Alba Siemprebien (con u00e9nfasis en el bien). Los Croods se encuentran con Los Siemprebien #LosCroods2 #UnaNuevaEra Les deju00e9 el trailer en mis historias. Los quiero. Bye.