Marvel lanza trailer de 'WandaVision' en la entrega de los Emmy 2020: VIDEO

El primer avance de la serie de Disney+, WandaVision, se dio a conocer durante la entrega de los Premios Emmy 2020 en su edición número 72ª, donde se reconoce a lo mejor de la pantalla chica.

La nueva serie del Universo Marvel, busca emular lo conseguido con The Mandalorian que dio seguimiento a la saga de Star Wars y que forma una parte pequeña de los proyectos que tiene planeados la empresa del "Ratoncito" y ahora con el proyecto protagonizado por Paul Bettany como Vision y Elizabeth Olsen como Scarlett Witch.

WandaVision forma parte de la Fase 4 del UCM, lo que servirá para saber que continuará en las siguientes entregas de los Avengers, que formarán parte de la plataforma de streaming y que conectarán con las nuevas cintas, por lo que los fans están contando las horas para no perderse ningún detalle.

Marvel ha estado cancelando series como si no hubiera un mañana (Daredevil, Iron Fist y Jessica Jones fueron sus primeras víctimas), pero eso es porque se están preparando para algo grande ahora que tienen el poder de Disney de su lado.

La serie de Scarlett Witch y Vision estará conectada con la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la primera de “terror” de Marvel y será una de las primeras series del MCU que se estrenen en la nueva plataforma de streaming de Disney que todavía no llega a México, pero se espera que el 17 de noviembre se pueda tener en nuestro país.

No hay muchos detalles sobre WandaVision, pero ya tenemos un primer tráiler completo que revela más detalles de la nueva serie de Disney+, donde se ve a la pareja favorita de Infinity War viviendo diferentes series de televisión de los años 50's.

Lo que parece confirmar que Wanda no puede lidiar con el dolor de haber perdido a Vision en la batalla con Thanos, es por eso que la bruja escarlata creó una nueva realidad en la que podrían estar juntos.

¿Cuándo se estrena?

Originalmente, la serie sobre el androide y la bruja se estrenaría en 2021, pero Disney+ reveló que llegaría mucho antes de los esperado y que incluso podría estar a la vuelta de la esquina.

Aquí las primeras imágenes:

Redacción Digital Heraldo de México

