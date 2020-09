HBO CONFIRMA estreno de precuela Game of Thrones a pesar de pandemia Covid-19: VIDEO

Para todos los fanáticos de Game of Thrones, traemos una noticia excelente, ya que la cadena de televisión HBO ha confirmado que la aclamada precuela de “House of the Dragon” llegará al canal en 2022 tal y como se había planeado al principio.

Tras llevarse a cabo la celebración de los premios Emmy, se ha confirmado que pese a la pandemia de coronavirus, el estreno no sufrir un retraso como si tenía pensado. HBO comenzó oficialmente la producción de House Of The Dragon, la precuela de la saga de Game Of Thrones (Juego de tronos) una de las series más exitosas en su haber y que dejó a la mayoría de sus fans decepcionados con su final.

Más sobre esta House of the Dragon

House of the Dragon, contará con diez episodios y está basado en "Fuego y Sangre", el libro de Martin publicado en 2018 que cuenta la historia de la casa Targaryen 300 años antes de la historia de Game of Thrones. Miguel Sapochnik dirigirá el episodio de prueba, además de otros capítulos.

¿De que trata House of the Dragon?

La novela Fuego y sangre en el que estará basada la nueva serie transcurre en un periodo de 150 años que incluye la guerra civil conocida como "La Danza de los Dragones", un enfrentamiento entre Targaryens del cual se hace referencia en varias ocasiones como el origen de las luchas por conseguir el poder en Westeros.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

eadp