Lady Gaga podría ser parte de los X-Men en la nueva película de Marvel

La cantante Lady Gaga lleva varios años siendo la sensación en el mundo de la música, aunque poco a poco también está conquistando el mundo de la actuación tras su exitoso papel en A Star is Born.

Ahora cada día cobran más fuerza los rumores que apuntan a que Marvel quiere hacerse con los servicios de la cantante para que sea ella la que de vida al papel de Emma Frost en la nueva película de los X-Men.

Según We Got This Covered, los rumores surgen de la misma fuente que adelantó que Taskmaster sería el villano principal de Black Widow y que She-Hulk tendría su propia serie.

En tanto el sitio web Koimoi afirma que Gaga se unirá a la próxima película de los X-Men, la cual supondrá la presentación de estos superhéroes y villanos en el Universo Cinematográfico Marvel.

¿Quién es Emma Frost?

El personaje de Emma Frost el cual también es conocido como la Reina Blanca, ha evolucionado desde una supervillana y enemiga de los X-Men, hasta convertirse en una superheroína y en uno de los miembros y líder más importantes de los X-Men hasta los eventos de Inhumanos vs. X-Men.

Cabe señalar que esta mutante ya tuvo una previa aparición en el cine interpretada por January Jones, quien participó en la saga X-Men de Fox, sin embargo, recibió críticas negativas.

Ahora Marvel retomaría a Frost como uno de los personajes clave para presentar a los mutantes dentro del Universo Cinematográfico de la exitosa franquicia de Marvel.

Marvel no quiere sustituir a Chadwick Boseman. ud83dude4c Posted by El Heraldo de Mu00e9xico on Sunday, September 6, 2020

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

ssb