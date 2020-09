Mi Amigo Invencible estrena “Jardín Secreto” inspirada en la película A Ghost Story

Con más de 12 años como banda, 7 discos y 4 EPs editados, la banda nacida en Mendoza, Mi Amigo Invencible, expande sus fronteras sonoras en su nueva canción, a la vez que su alcance discográfico; estrenan "Jardín Secreto".

La canción “Jardín Secreto” se destaca por su universo sonoro atemporal y su groove contemporáneo de corte global. Su otro fuerte es la colaboración lírica de la poeta argentina Flavia Calise, en un “cadáver exquisito” junto a Mariano di Cesare, borrando y delineando bordes cotidianos, soltando ideas sobre una nueva era.

Tras la experiencia de su 7º disco Dutsiland (2019) producido por el californiano Luke Temple y hoy nominado a “Mejor Disco de Rock Alternativo” para los Premios Gardel 2020 (premio de la industria de la música de Argentina), “Jardín Secreto” vuelve a encontrarlos con Luke y con la co-producción del argentino Charlie Desidney, quien colaboró en el single editado en cuarentena “Freelance”.

Mariano di cesare cuenta sobre “Jardin Secreto”

"Era un sábado a la noche cuando vimos el film "A Ghost Story" con mi compañera. Al otro día, compartiendo ideas sobre la película en la cama, comienzo a esbozar una melodía con algunas frases. Dibujo un patrón rítmico, como guía para empezar a darle alguna forma, aún desconocida para mí. No buscaba hacer una canción "bailable", pero me seducía el groove que flotaba en el aire y me dejé llevar. Para la letra, abrí un documento compartido con mi amiga y poeta Flavia Calise con textos inéditos de cada uno que esperaban en algún momento trenzarse y formar parte de "algo". Esa tarde, dejé lista la letra y el esqueleto de la canción. Por la noche, comparto el boceto con la banda. Asunto: "lanzamiento de septiembre".

El proceso de producción dura exactamente tres semanas. Empezó y terminó un domingo. A distancia con la banda por la cuarentena, enlaces en la nube, audios de Whatsapp con Charlie Desidney y videollamadas con Nicolás (guitarrista y productor de la banda). En un momento dado, los límites se endurecen y no se dejan romper. Volvemos a Luke Temple para que él, también desde su casa, nos ofrezca cierta apertura sonora. Así se cierra el círculo del universo psicodélico subyacente que venía asomando desde un principio.

El título fue lo último en llegar. Durante el proceso de composición del arte de tapa con Federico Calandria, iban brotando de a poco sugerencias abstractas, pero es en la última hora, vértigo de un domingo final, cuando el dibujo nos cuenta su secreto. Ese mar de flores, psicodelia natural... Y el perro, imagen central en esta poesía, es uno de los lazos que tenemos con Fede desde el principio de nuestra amistad, y también es el regreso de “Guaper”*." (*personaje que aparece en los títulos de sus 2 primeros discos de 2007 y 2009).

Mi amigo invencible nació en Mendoza, cuyo argentino, en 2007. Con su discografía posaron las miradas del público y la industria en su tierra natal, abriendo las puertas a nuevas generaciones sub-30 que completaron la renovación de los años 2000 del rock argentino que ellos también protagonizan. Están radicados en Buenos Aires desde 2010.

En 2019 debutaron en Colombia y México con su 7º disco Dutsiland, producido por Luke Temple y mezclado por John McEntire (Tortoise). Allí recibieron una cariñosa acogida que comenzó en CIRCULART 2019, la feria más importante de música de Medellín. Luego visitaron 4 ciudades de México y Bogotá, completando una gira que había comenzado en Chile. Ese disco fue votado “Disco del año” por diarios y revistas locales y destacado en encuestas de medios del exterior.

En 2018 fueron parte del Lollapalooza Argentina y grabaron un live set para el show televisivo “Encuentro en la Cúpula” del canal "Encuentro". A fines de ese año, su líder y cantante participa en el showcase de la Fira B! 2018 de Mallorca, España, con presentaciones también en Barcelona y Valencia.

La banda ganó su primer impacto global con su 6º disco La Danza de los Principiantes (2015). Ese material los proyectó en Latinoamérica: La revista digital Sounds & Colours eligió la canción homónima para el compilado Qué canchero: New sounds of Argentina (2016); Giraron por gran parte de Argentina y de países limítrofes; Fueron portada de revistas y suplementos de cultura joven y rock. Coronaron ese despegue compartiendo cartel con Wilco, Flaming Lips e Iggy Pop en el Festival BUE 2016.

