¿Macky González regresa al 'Exatlón', tras su triunfo en Guerreros 2020?

Hoy desde temprano me escribiu00f3 gente tipazaud83dude0d sobre el momento en el que la u00faltima tabla se cayu00f3 y terminu00f3 deportivamente esta odiseaud83dude0c. No tenu00eda presente la fecha y no soy de muchas celebraciones, pero esto es para ustedesud83dudc99. Sigo recibiendo mensajes (que hasta hoy me conmuevenud83dude2d) y quiero agradecerles por tanto cariu00f1o que a distancia, sin conocernos me dieronud83eudd70. Porque esa es la magia de la ud83dudcfa que te hace querer a unosu2764ufe0f, no querer a otrosud83dudc94 y usar e inspirarte en ejemplos de una persona X que luchu00f3 vs todas las carencias mentales y deportivas y saliu00f3 adelante. Porque ese caso lo vivimos du00eda a du00eda y todos tenemos en nuestras manos cambiar la vida que llevamosud83dudc4aud83cudfff. Los amo de corazu00f3nud83dudc97. Gracias por siempre y gracias tambiu00e9n a sus familias jajaj besotesud83dude18ud83dude18ud83dude18