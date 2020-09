Guerreros 2020: ¿Quiénes regresan a la competencia gracias a la REVANCHA?

View this post on Instagram

Ella nunca deju00f3 de ser Leona de corazu00f3n y hoy @jennygarciaoficial #TriunfaEnLaRevancha para volver a vestirse de amarillo. ud83dudcaaud83eudd81 u00a1Bienvenida de regreso, guerrera! #Guerreros2020 #YoSoyLeu00f3n