Fátima Molina se prepara para su papel en telenovela con Gabriel Soto

Conocida por su participación en “La Academia” y su trabajo como actriz en cine y teatro, Fátima Molina protagoniza la nueva telenovela “¿Te acuerdas de mí?” con el personaje de “Vera”, una mujer fuerte, trabajadora independiente con la que espera que el público se identifique y para la que tuvo que aprender a manejar las motocicletas.

“‘Vera’ es una mujer arriesga y fuerte, se traslada en moto, así que he tomado varias clases para mostrar al personaje lo más real que se pueda, ha sido un reto pero me trae muchas satisfacciones, porque en la vida me había tocado subirme a una moto, me di cuenta que gusta, que lo disfrutó y está padre hacer papeles diferentes y mostrar la diversidad en la pantalla chica”, afirmó la actriz.

La primera clase que tomó sí iba con un poco de miedo, pero cuenta con maestros capacitados que le explican a detalle todo y le tienen paciencia sobre cada movimiento que le enseñan. “Hemos avanzado muy bien, me sorprendo hasta de mi misma, tengo habilidades, pero no pensé que en la moto las pudiera desarrollar tan rápido”, agregó Molina.

¿QUIÉN ES FÁTIMA MOLINA?

Fátima ya ha participado en telenovelas, entre ellas “La Doña” (2017) y “Tres Milagros”, pero también es conocida por su trabajo en cine con cintas como “Marioneta” y la serie “Diablero”. Por eso, está orgullosa de poder contar una historia interesante en la pantalla chica, esperando que el público conozca más de sus otros proyectos, tras verla en la televisión.

“Es importante ver a mujeres como ‘Vera’ en la televisión, porque no estamos acostumbrados a ver a una mexicana fuerte y ser humano que así como sabe amar, también puede llegar a odiar, es un personaje revolucionario y en estos tiempos que tanto hablamos de la revolución femenina es importante mostrar que es necesario tener un equilibrio en los trabajos entre hombres y mujeres”, detalló.

“¿Te acuerdas de mí?” es una producción de Carmen Armendáriz y también es protagonizada por Gabriel Soto. Los actores entrarán al set de grabación el próximo 14 de septiembre, por ahora siguen creando sus papeles y el ambiente de la historia, a través de ensayos vía streaming y presenciales, estos últimos, bajo todos los requerimientos sanitarios que las autoridades solicitan.

Por Patricia Villanueva

