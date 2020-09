Exconductora de 'VLA' está en la ruina: Dejó TV Azteca para irse a Televisa y ahora nadie la contrata

View this post on Instagram

A veces olvidamos que todo lo que necesitamos estu00e1 en nuestro interior. u2063 u2063 Hace algunos au00f1os cuando me decu00edan eso, no lo entendu00eda. ud83dude43u2063 u2063 Hay veces que me sigue chocando, pero eso sucede cuando justamente estoy buscando afuera de mu00ed lo que solo yo puedo darme.ud83dude0c u2063 u2063 Dinero, u00e9xito, relaciones, reconocimientou2026u2063 u2063 Vamos a hacer un experimento.u2063 u2063 Ahora estu00e1s viendo tu celular u00bfno? Tu atenciu00f3n estu00e1 en el aparato, en lo que estu00e1s leyendo. No estu00e1 en lo que estu00e1 detru00e1s de ti. u2063 u2063 Ahora te voy a pedir que voltees.u2063 Puedes ver lo que hay ahu00ed u00bfno? Pero ya no ves tu celular.u2063 u2063 Por lo tanto estu00e1s eligiendo a que le estu00e1s poniendo tu atenciu00f3n. u261dud83cudffcu2063 u2063 Asu00ed de fu00e1cil es cambiar el foco con lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. u2063 u2063 Y cru00e9eme, que cuando la atenciu00f3n estu00e1 adentro, la vida es mucho mu00e1s rica, alegre y ligera que cuando estu00e1 afuera.u2063 u2063 A mu00ed me sirve mucho esto: u2063 u2063 Te propongo que cada que algo afuera de ti no te guste, en lugar de quedarte ahu00ed, voltea tu mirada a tu interior. ud83dudc96u2063 u2063 Cuu00e9ntame que sentiste en comentariosu2026u2063 u2063 u2063 #Interior #Mirada #Atenciu00f3n #Vida #CambiarElFoco #u00c9xito #Relaciones #Amor #Agradecida