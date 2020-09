Carlos Rivera enciende Instagram con sus sensuales pasos de baile: VIDEO

View this post on Instagram

Tocando al Frente -Si Fuera Mu00eda. Esta canciu00f3n me hizo llorar cuando la escuchu00e9, a pesar de que hay muchas versiones, la descubru00ed en el unipersonal que lleva ese mismo tu00edtulo de mi colega @llurilluri en Buenos Aires. No quise perderme la oportunidad de cantarla y compartirla con ustedes como #SiFueraMu00eda