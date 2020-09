Conoce la historia detrás del "romance" entre La Bruja del 71 y Don Ramón

María de los Ángeles Fernández Abad, mejor conocida como Angelines Fernández tuvo una amistad muy grande con Ramón Valdés, tan grande que mucho se especulaba acerca de un romance entre ellos durante la época que trabajaron juntos en El Chavo del 8. Ella interpretaba a Doña Cleotilde, la bruja del 71 Y Él a Don Ramón, su "roro", como le decía de cariño.

En la vida real se rumoraba que Angelines Fernández estuvo enamorada de Ramón Valdés, pero que su amor no era correspondido. Sin embargo, hoy los hijos de cada histrión, Paloma Fernández y Esteban Valdés han salido a desmentir los rumores de hace décadas.

En un programa de Youtube llamado Con permisito dijo Monchito, ambos fueron entrevistados y declararon que en efecto, todos eran rumores.

Don Ramón y Angelines eran muy amigos

"A mí me provoca mucho enojo, porque ha habido periodistas que inventan que ellos dos tuvieron una relación y que mi mamá lloró en el féretro de tu papá, yo no dudo que mi mamá haya llorado a Ramón, pero es por el cariño que se tenían, pero de ahí a otra cosa, no" aseguró Paloma Fernández, quien reconoció que admiraba la química que había entre su madre y Ramón Valdés.

"Las caras de Ramón y las caras de mi mamá y es que los dos hacían una megapareja, de verdad", dijo con entusiasmo y añoranza. Por su parte, Miguel Valdés, nieto de Don Ramón compartió en su cuenta de Twitter emotivas fotografías de Angelines Fernández y Ramón Valdés, donde se encargó de comprobar la entrañable amistad que había entre ellos. El fotógrafo profesional publicó una foto de ambos actores, junto a la foto de su padre, Esteban Valdés y Paloma Fernández.

Una imagen de una amistad que ha trascendido a otra generación, los hijos de estas maravillosas personas juntos por primera vez y que fue como si se conocieran de años! Que hermoso proyecto, nos ha dejado conocer personas hermosas como Paloma Fernández hija de Angelines Fernandez pic.twitter.com/H9hQLOGCsN — Miguel Valdes (@RamnValdsCasti1) September 24, 2019

Sobre quiénes asistieron al funeral de su abuelo, Miguel Valdés contó que del elenco de El Chavo del 8, Angelines Fernández fue la única en asistir al funeral de monchito y que estuvo junto al féretro muchas horas diciéndoles "Mi roro" ése fatídico 19 de agosto de 1988, cuando a consecuencia del cáncer de estómago, el histrión Valdés perdió la vida a los 64 años.

Contó Paloma, que a su madre, Angelines, le afectó mucho la partida de Ramón Valdés.

