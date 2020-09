Guerreros 2020: ¿El Zar odia a Potro? Esto dijo al respecto, VIDEO

La noche de este miércoles Potro una vez más mostró que aún no ha podido controlar su temperamento, pues luego de que perdió en uno de los circuitos el exintegrante de Acapulco Shore azotó fuertemente un aro, debido a esto, la producción decidió sancionarlo quitando 100 puntos a su equipo.

Pese a que la imagen no apareció en vivo, pues las cámaras se fueron con los integrantes de las "Cobras" que ganaron el circuito, los conductores hicieron una pausa a la transmisión y mostraron la actitud del guerrero.

Luego de la sanción y la exposición, "El Potro" tomó el micrófono y pidió una disculpa hacía su equipo y los seguidores del programa.

Luego de pedir disculpas y tranquilizarse por el mal rato que pasó, Potro reveló por medio de un en vivo que “El Zar” lo odiaba por eso es que al momento de narrar su participación siempre “le tira”.

“El Zar me odia, el Zar me odia, yo no sé ese señor que tenga conmigo, pero para la próxima temporada esperemos que traigan al ‘Perro Bermúdez’ o al ‘Doctor García’ (risas)” dijo Potro ya más calmado

Tras estas declaraciones, Potro Caballero se dirigió a la cabina de audio desde donde “El Zar” narra todas las participaciones de los Guerreros, y ahí lo encaró y lo cuestiono el por que lo odiaba tanto.

“¡No! No me caes mal, pero ¿esas actitudes? Son de mi chavito (risas)...Saben que no le tiro solo que lo trato de corregir por que me parece que es un buen muchacho, lo que necesita es corregir su temperamento, eso es lo que tiene que corregir…” dijo El Zar