¡Hay FOTOS! Así fue la pelea entre Macky y Brenda de Guerreros 2020

Hace algunos días se reveló que Brenda Zambrano y Macky, ambas participantes de Guerreros 2020 habían tenido una gran pelea, a tal grado que hasta a los golpes llegaron, esta información fue confirmada por la exparticipante de Acapulco Shore por medio de algunos videos que ya circulan en redes sociales.

Zambrano dio a conocer que se sintió agredida por Macky luego de que la capitana de las cobras habló mal de ella en diversas ocasiones, motivo por el que Brenda enfrentó a la exparticipante de Exatlón y pidió que no volviera a hablar con ella.

Sin embargo, las cosas no quedaron solamente en palabras, pues los ánimos se calentaron y Brenda quien ya trae una basta experiencia en conflictos dentro de realities shows, no se quedó con las ganas y le propinó una gran cachetada a Macky.

Se filtran las primeras imágenes de la pelea

Aunque no se había filtrado ninguna imagen de esta pelea, este martes la revista TVNotas compartió algunas fotografías del momento exacto en el que Brenda golpeó a Macky.

Pese a que Brenda fue quien dio el primer golpe, Macky no se quedó con los brazos cruzados y se jalaron del cabello ambas mujeres.

Luego de que se reveló dicha información, fue por medio de un video en el que Brenda Zambrano explicó a detalle todo lo que sucedió y confirmó que sí hubo una pelea entre ella y Macky a quién le propinó tremenda cachetada.

Pues la exintegrante de Acapulco Shore asegura que no se va a dejar pisotear por nadie.

“Yo llegué el día martes, llegué pues bien, estaba muy molesta por que no entendía por que me saludaba (Macky) y decía después eso en sus en vivo (hablar mal de ella), llegué muy molesta y lo que hice fue llegar y decirle: ‘haber Macky ¿qué es lo que dices de mí en tus en vivo? ¿qué soy una falsa, que soy una esto…? Yo no tengo pelos en la lengua y yo te digo lo que has leído, que eres una mala capitana, que eres una mitomana por que lo eres’, entonces la tipa me empieza a decir que yo estoy por pura casualidad y me dijo en un tono mamona ‘haberrrr reina’ y pues yo me enojé y le dí un cachetadón, una cachetada, no me iba a dejar que me estuviera gritoneando ¿osea quién se cree?, después ella sale a buscarme y me empieza a gritar que soy una pinche gata que no sé que…”