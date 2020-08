Ellas son las 5 actrices y cantantes LATINAS que han confesado haber sido INFIEL

La infidelidad siempre es un factor para que bellas relaciones terminen y es que suelen ser muchas las “tentaciones” que existen alrededor de las personas que no están listas para tener un noviazgo formal, por lo que a veces podría ser muy sencillo “poner el cuerno” a tu pareja.

Y sí, esta situación sucede a diario en cualquier parte del mundo, y todas las personas han sufrido una infidelidad y te sorprendería saber que de acuerdo a las estadísticas las mujeres son más infieles que los hombres, sin embargo, la mujer es mucho más discreta por lo que el engaño no siempre se sabe.

Es por eso que aquí te damos a conocer una lista que involucra a mujeres actrices y cantantes que han sido infiel a sus parejas y que lo han admitido.

Maryn Villanueva

En una entrevista para el programa Hoy, la actriz confesó haberle sido infiel su entonces esposo Jorge Poza y es que la actriz reveló que se separó porque ella inició una relación con Eduardo Santamarina.

“"Nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo". Dijo Mayrin

Dalilah Polanco

La actriz y conductora Dalilah Polanco alguna vez admitió ser infiel, y aunque no reveló a qué pareja fue a la que engaño, asegura que no quiere volver a hacer pues no es padre la sensación

"También yo he sido infiel, y lo que yo viví cuando fui infiel, o sea, esa angustia, ese sentir que te están siguiendo los pasos (...) no, no está padre, la paranoia que vives cuando te portas de una manera que no es correcta, no está bien".

Mariana Ochoa

Tenía tan solo un mes de casada cuando fotografías de Mariana Ochoa besando a otro hombre que no era su esposo fueron la portada de revistas especializadas en espectáculos.

La integrante de OV7 afrontó la situación y aseguró que pagó las consecuencias de sus actos.

Shakira

Aunque no fue la propia Shakira quien reveló su infidelidad, el que lo hizo fue su novio y padre de sus hijos el futbolista Gerard Piqué y es que de acuerdo con el delantero ellos iniciaron su romance cuando la colombiana aún tenía una relación con Antonio de la Rua.

"Era un lío muy grande como para que solo durara tres días. Ella tenía pareja, y ya que lo haces, lo haces bien. Aunque nunca sabes cómo puede funcionar, ya llevamos seis años". Reveló Piqué para un programa de televisión catalana

Marimar Vega

Los rumores de que la hija de Gonzalo Vega terminó su matrimonio con el también actor Luis Ernesto Franco debido a una infidelidad por parte de ella y es que aunque no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados se creer que Marimar engañó a su esposo con Adrian Uribe con quien tuvo una relación hace muchos años.

