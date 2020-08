Ester Expósito tiene un DEFECTO que podría poner en riesgo su noviazgo con Alejandro Speitzer

Una de las parejas que ha robado el corazón es la de Alejandro Speitzer y Ester Expósito y es que aunque ambos actores han querido mantener su romance lejos de la prensa pero esto ha sido imposible pues el mexicano y la española han compartido algunos mensajes románticos en sus redes sociales.

Al parecer el originario de Sinaloa es mucho más romántico que la protagonista de Élite y es ella misma quien así lo reveló en una entrevista para una revista pues expuso que le cuesta trabajo planear citas de amor.

En entrevista para la revista Seventeen, Ester consideró que no es tan romántica pues para comprar detalles no tiene problema alguno pero no es lo mismo cuando le toma organizar algo más tierno.

"La verdad es que soy un poco desastre porque no soy muy romántica; más bien, sí me gusta que sean románticos, pero me cuesta mucho ser creativa y original", dijo Exposito.

Se lo come a besos

Y aunque Ester se considera poco romántica, lo cierto es que cuando está enamorada no puede dejar de demostrar lo que siente hacia su pareja, tal y como sucedió en una escapada que la española y su novio Alejandro Speitzer dieron a la playa.

Pues en redes sociales circuló un video en el que se ve a Speitzer y a Expósito recostados en la arena mientras que la protagonista de Élite se come a besos a su novio.

