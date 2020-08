Alessandra Rosaldo revela difíciles momentos que vive con la menopausia: "Empecé a no reconocerme"

View this post on Instagram

Y entonces un du00eda dejas de pelearte con el proceso, de poner tu atenciu00f3n en tus u201cimperfeccionesu201d, de hablarte feo, de verte con desaprobaciu00f3n y compararte con los demu00e1s y te aceptas como eres, como estu00e1s y en donde estu00e1s. Cambias tu diu00e1logo interno y como dice #CoachM @im_coaching, empiezas a hablarte bonito. No es fu00e1cil, me ha tomado muuuuuuucho tiempo y todavu00eda tengo momentos en los que me vuelvo a pelear con el espejo, pero hoy, 80 bootcamps despuu00e9s, estoy orgullosa de lo que he logrado, de no haberme dado por vencida y de estar transformando mi cuerpo y mi mente poco a poco. #trusttheprocess #hu00e1blatebonito #innerdialogue #strongnotskinny #diu00e1logointerno #mu00e9todoM #siyopuedotupuedes #tu00faerestupropiameta #confu00edaenelproceso