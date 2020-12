Protagonista de Grey's Anatomy y su esposo son captados en situación INCÓMODA: FOTO

La guapa protagonista de la popular serie de televisión, Ellen Pompeo y Chris Ivery fueron vistos en una tienda de joyas en la ciudad de Beverly Hills, en una situación que se tornó un poco incómoda para la pareja.

Mientras se encontraban de compras la estrella de la longevo drama médico disfrutó junto con su pareja de un día de compras y no pudo escaparse de la prensa, lo que provocó que se fueran de manera inmediata del lugar y no continuarán disfrutando de su día.

Fiel a su estilo, Pompeo mantuvo un look simple y casual: un sweater rayado, pantalones azules y una bolsa en tonos tierra, ese mismo look podría ser utilizado por su personaje de la serie, Meredith Grey, ya que es igual de simple a la hora de vestirse.

Y que en esta ocasión le jugó en contra pues ambos se encontraban con prendas demasiado casuales que los incómodo en el momento de ser captados por las cámaras, lo que hizo que se fueran de manera rápida a su automóvil.

En las últimas semanas, la figura de “Catch Me If You Can” fue noticia tras la vuelta de Patrick Dempsey a la serie de televisión, en uno de los sueños de su personaje de Meredith Grey.

Actualmente se emite la 17º temporada de la ficción y, después de muchos años, se volvieron a encontrar los personajes de Pompeo y Dempsey, quienes formaron la pareja protagónica en las primeras entregas de la serie.

Además, últimamente el nombre de Ellen resonó en los medios tras ser galardonada en los “People’s Choice Awards”, pues Pompeo fue premiada en la categoría “Figura de Televisión Femenina” y en su discurso agradeció al incondicional apoyo de todos los fans del drama.

