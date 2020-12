Pedro Fernández: Empático en redes sociales

Acostumbrado a estar bajo los reflectores y las críticas durante más de 40 años de carrera, Pedro Fernández entra a las redes sociales sin tomarse a pecho ningún comentario, sabe que la gente desea expresarse y muchas veces internet es su único escaparate.

“Me comentan todo… mi ropa, si hago ejercicio, que si juego con el balón, mi música, mi pato llamado Rambo y más, algunos comentarios son positivos, otros no. Creo que hay un departamento dentro de las redes sociales que pasa de lo divertido a algo que ya no lo es, opiniones que quizá no te gusten, pero creo que hay que tomar todo de donde viene, tampoco es para pelearse, no tiene sentido”, afirmó el intérprete.

Se enfoca en lo bueno y hasta aprende de algunos mensajes, por ejemplo, un “compadre”, como llama a sus seguidores, le escribió que fans no llevaba apóstrofe, porque Pedrito lo escribía “fan´s” y lejos de enojarse, consultó si estaba en lo correcto, vio que sí y le agradeció.

“Entiendo que ese tipo de comentarios para otra persona pueden ser de mal gusto, pero hay cosas que debes dejarlas fluir. Entender que el público quiere expresarse, que cada quien tiene una forma de pensar y aunque no conozcan el origen del tema, quieren opinar ser parte de eso y no pasa nada”, explicó.

Además, considera que lo mejor de las redes es que le permite estar en contacto con la gente y eso en cuarentena lo agradece.

SOBRELLEVA LA PANDEMIA

Durante esta pandemia ha experimentado distintas emociones, al grado de sentir que los nueve meses de confinamiento han sido sólo semanas, porque con el fin de mantenerse ocupado para no desesperarse por el encierro, pierde la noción del tiempo.

“Me la he pasado como todos, con momentos alegres, tristes, de desesperación, ansiedad e incertidumbre. Se me ha ido por momentos lento el tiempo y por otros rápido, no sé si es porque estamos más ocupados en casa. Ha sido un año diferente, complejo con grandes lecciones, a las que espero les saquemos provecho”, detalló.

En este tiempo se ha concentrado en trabajar en su nuevo álbum, el cual quería presentar este 2020, pero por la situación sanitaria no ha podido desarrollarlo por completo, sólo ha terminado algunos sencillos, el más reciente es “¿Cómo será la mujer?”, una canción que hizo con ritmo para que la gente la disfrute en esta época.

“Es un tema que se presentó para mover el cuerpo, que invita a reírte, relajarte, disfrutar con la familia y celebrar que estamos con bien de salud. Nada mejor para este fin de año, el cual fue tan diferente, mucho más que otros”, finalizó.

Destacados

Quiere regresar el próximo año a la actuación en una serie original para una plataforma .

a la actuación en una serie original para una . Su nuevo disco lo planea lanzar a mitad del año que viene, en marzo lanzará el tercer sencillo.

lanzar a mitad del año que viene, en marzo lanzará el tercer sencillo. No le teme a las fusiones , pero tampoco quiere forzarlas, busca un tema donde se respeten los dos géneros a mezclar.

, pero tampoco quiere forzarlas, busca un tema donde se respeten los dos a mezclar. José Martín Cuevas Cobos es el nombre real del cantante y actor.

es el nombre real del cantante y actor. Su primera película fue “La niña de la mochila azul” de 1979.

Numeralia

39 Discos tiene.

25 películas ha hecho.

7 telenovelas ha protagonizado.

Por Patricia Villanueva