Ángela Aguilar reinventa la moda con prenda de "abuelita" y se ve guapísima

Ángela Aguilar ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su talento y carisma, pues es una de las cantantes consentidas del público mexicano y de los connacionales en Estados Unidos.

Su voz ha cautivado a miles de fans, quienes están pendientes de todo lo que hace, pues además de cantar bien impone tendencia con sus looks muy mexicanos, con los que ha conquistado a sus seguidores.

Sin miedo a las críticas usa trajes típicos mexicanos con los que se guapísima y destaca su belleza muy mexicana pues tiene los ojos oscuros al igual que tes morena y pelo castaño que la hacen un ícono de la belleza mexicana.

Pero eso no es todo, pues se atreve a usar prendas que otras cantantes de moda no consideran, tal es el caso de Danna Paola o Belinda, quienes tienen looks más causales y a la moda.

Utiliza una prenda tradicional. Foto: Instagram

Ángela revive prenda de "abuelita"

Una de las prendas que más utiliza la bella hija menor de Pepe Aguilar es el rebozo, pieza clave de los atuendos mexicanos y que en efecto durante generaciones fue usada por las abuelas, pues su versatilidad permite cubrirse tanto del frío como del sol o la lluvia.

Y es que el rebozo es básico en los trajes típicos mexicanos, por lo que hemos visto a Ángela Aguilar usar unos muy bellos de seda, tal es el caso del que portó en las fotografías donde promocionaba "Mexicano hasta los huesos".

En as fotos se le ve usar un vestido negro con flores blancas que contrasta con un rebozo color oro de seda y que hizo juego con unos pendientes y collar de plata.

Esperamos que la guapa cantante de 17 años ponga de moda esa prenda que poco a poco ha quedado en desuso por las nuevas generaciones.