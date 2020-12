¿Cansada de la fama? Manelyk desea quitarse la imagen que le dejó Acapulco Shore

Manelyk González goza de gran fama en las redes sociales y su popularidad creció debido a su participación en el reality Acapulco Shore, desde entonces no ha dejado de colocarse como una de las favoritas para los internautas.

Sin embargo, la también influencer señaló que ha dejado de lado la imagen de "villana" que tenía en "Aca Shore" para dar paso a una gran empresaria, pues recientemente lanzó su propia línea de productos de belleza junto al maquillista Vico Guadarrama.

“Me ha costado un poquito de trabajo quitar esa imagen de chica reality que no sabe hacer nada, que sólo tiene una neurona, es un proceso que he llevado y ahora soy empresaria, que he tenido muchos fracasos porque era primeriza”, dijo.

Foto: Instagram

Manelyk orgullosa de su esfuerzo

La estrella del polémico reality de MTV dijo sentirse orgullosa del esfuerzo que ha realizado para llegar hasta donde esta, pues ahora se trata de una mujer empresaria.

Además, dio que ha salido adelante y con éxito pese a las dificultades que se presentaron este año debido a la pandemia por Covid-19.

“Estoy súper orgullosa, sé que este año fue complicado, pero gracias a Dios yo tuve muchísimo trabajo y pude sacar este producto adelante con Víctor Guadarrama”, añadió.