"Me hace llorar": Primera actriz, Lorena Velázquez LAMENTA situación legal de Eleazar Gómez

Nuevamente, la polémica protagonizada por el actor, Eleazar Gómez y la modelo, Tefi Valenzuela, acaparó la atención de los medios de comunicación debido a las controversiales declaraciones que emitió una primera actriz.

Desde que ocurrió el presunto intento de estrangulamiento, varias celebridades del mundo del espectáculo han expresado su rechazo a la actitud del también cantante; sin embargo, la actriz, Lorena Velázquez calificó como "injusto" lo sucedido.

Durante una entrevista, la protagonista de telenovelas como "El privilegio de amar", "Amigas y rivales" y "Rubí" expresó su deseo de que todo se "componga" para el controversial actor.

¿Qué dijo?

En la conversación, Lorena Velázquez señaló que Eleazar Gómez "es un niño lindo"; además, aseguró que la familia del cantante es bastante cercana a ella, específicamente a Zoraida.

“Es un niño lindo y toda su familia es divina, a Zoraida la quiero muchísimo y le deseo que todo se componga", contó.

En De Primera Mano, aseguró que la situación del protagonista de telenovelas como "Atrévete a soñar" y "La mexicana y el güero" la hace "llorar" ya que no es "justo" lo que está pasando.

“Lo de Pablo Lyle y lo de Eleazar Gómez a mí verdaderamente me hace llorar porque no es justo lo que les ha pasado, no es justo", detalló.