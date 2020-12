Abogado de Eleazar “N” dice que Stephanie Valenzuela se beneficia de la denuncia en contra de su cliente

Froylán Díaz, abogado de Eleazar "N" acusó a Stephanie Valenzuela de buscar beneficiarse por la denuncia por violencia doméstica que realizó en contra de su cliente.

El legista aseguró estar molesto por las declaraciones que hizo la modelo en las que indicó que temía que su expareja enfrentara su proceso en libertad.

El motivo de esto, comentó, es que hay una posibilidad de que la peruana esté utilizando el caso para generar controversia y así sacar provecho de la situación a costa de que Eleazar continúe en la prisión.

Stephanie Valenzuela no perdonará a Eleazar

El abogado aceptó que Valenzuela sigue estando vigente en los medios de comunicación gracias a las acusaciones que ha hecho, situación que, indicó, no le preocupa a Eleazar.

“Él está enterado de todo. (No lo toma a mal), él ya quiere dejar ese punto muy aparte”.

Díaz pidió a Stephanie que perdone a su agresor y aseguró que ya han sido varias las veces que la ha buscado para buscar llegar a un acuerdo a fin de que retire los cargos en contra del intérprete.

“Ella tendría que otorgar el perdón legalmente, no nada más así de la forma moral como ella lo externa. No se ha prestado a tener un contacto. Nosotros la hemos buscado, pero ella no se presta”, manifestó.