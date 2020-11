Carmen Salinas vivió el mismo dolor que la mamá Eleazar y pidió a Stephanie Valenzuela que lo perdone

La actriz Carmen Salinas pidió a Stephanie Valenzuela que perdonara a Eleazar Gómez después de que fuera detenido y sometido a la prisión preventiva oficiosa para ser investigado por el delito de violencia intrafamiliar.

“Ojalá que si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo y que Dios lo bendiga, y eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer”, concluyó.