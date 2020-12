A.B. Quintanilla, hermano de Selena padece ésta enfermedad mental

La serie de Netflix Selena se convirtió en un éxito a solo unas semanas de su estreno, sigue en la lista de preferencias en la plataforma streaming y ha vuelto a poner a la cantante estadounidense en el tema de conversación de las familias latinas. Su particular historia, y que culminó en tragedia, ha sido una inspiración para muchas personas y la artista sigue siendo reverenciadas por un público adepto a su música.

Hablar del éxito musical de Selena es también hablar de la importancia de la presencia de sus hermanos en su vida y sus inicios en la música, en particular de A.B. Quintanilla, quien escribió muchas de las canciones más exitosas de la conocida como Reina del Tex-Mex. Quintanilla, quien el pasado 13 de diciembre cumplió 57 años, es el hermano mayor de Selena y junto a Suzette, en la batería, acompañó a la artista en prácticamente toda su trayectoria.

Tras la muerte de su hermana, A.B. Quintanilla no perdió su pasión por la música y continuó escribiendo y formando parte de bandas musicales como los Kumbia Kings, agrupación con la que llegaron a vender más de 20 millones de discos, y Kumbia All Starz; aunque ha llevado un bajo perfil en lo que respecta a su vida privada, el productor y compositor no ha estado exento de escándalos, problemas con el alcohol y algunas enfermedades mentales que lo han aquejado a lo largo de su trayectoria.

Los rumores de las enfermedades mentales que padece

A.B. Quintalla además de caracterizarse por su gran talento como compositor, ha estado implicado en problemas con el alcohol, con la ley y siempre se le ha caracterizado por su mala conducta. Aunado a esto hay un lado oculto que muchos desconocen del artista, ya que desde años el artista ha luchado contra sus problemas mentales.

Tan solo en 2015 habló sobre este tema en un programa de televisión. Durante una entrevista en Suelta la Sopa, A.B. Quintanilla reveló que sufre bipolaridad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por déficit de atención, problemas que decidió prestar atención debido a la insistencia de su madre.

Además de este historial, el artista ha pasado en varias ocasiones por el quirófano, en el programa declaró que tras sufrir una fuerte caída se sometió a múltiples cirugías ya que había perdido movilidad en sus piernas, por ello es que en varias ocasiones se le vio asistir a diversos eventos con aparatos para poder caminar. Tiempo después volvió al quirófano debido a problemas en uno de sus hombros, por lo que le incrustaron 4 tornillos.