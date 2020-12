Marysol Sosa hace sonar la Navidad

Con el fin de mantenerse activa y cercana a sus fans, Marysol Sosa grabó un tema navideño con el que también espera llevar esperanza y fe a los hogares mexicanos en este año complicado por la pandemia. La canción lleva por nombre “Que suene a Navidad” y es un tema original del autor David Sánchez Guillén.

“Estoy muy agradecida de compartir con gente nueva, porque el autor es un médico de profesión que lleva musicoterapia a los hospitales de Tuxtla Gutiérrez y cuando escuché el tema me encantó, sólo hice algunos cambios en una estrofa y la grabamos”, dijo la hija de José José.

Esperanza y fe

La intérprete grabó un lyric video para las noches de karaoke a distancia, porque sabe que este año las celebraciones serán distintas para todos, pero desea que la gente disfrute un poco con la canción y que también reflexionen sobre el verdadero significado de la Navidad, porque “ni la esperanza ni la fe se compran en el súper”.

En su caso, todo este tiempo lo definen las palabras obediencia y adaptación, la primera, porque respeta el confinamiento y la segunda, porque trata de mantenerse activa, aunque no ha sido fácil.

Show virtual

“Es interesante para todas las personas cerrar este año 2020, que fue muy particular, pero no me voy a los extremos de que fue un horror, hay que encontrarle el punto medio a las cosas, para mí fue un año de mucho aprendizaje y todavía tenemos la responsabilidad de obedecer las indicaciones, cuidarnos y cuidar a los demás”, detalló.

Este sencillo también forma parte del show navideño virtual que da de manera privada y en el que interpreta covers en inglés y español. También trabaja en el EP homenaje a su papá y en el que colabora con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, el cual saldrá a mediados de enero.

Numeralia