¿Galilea se vuelve religiosa para dejar HOY? VIDEO demostraría NUEVA faceta

En la red social de moda TikTok circula un video en el que "la Gali" aparece en su faceta poco conocida, la de comediante.

Y es que hace algunos años el programa La Casa de la risa, formaba parte de la barra de comedia nocturna en la televisión mexicana, la inocente Chavela, quien le da vida la actriz Nora Velázquez y el padre Otero, interpretado por Jesús Corona, divertían con el doble sentido en cada escena.

En uno de los capítulos, Galilea Montijo aparece en una escena con Chavela, esperando su turno para el confesionario, sin embargo, la inocente de Chavela empieza a cuestionarle si no ha visto "Eso que traen los hombres".

Mientras, Galilea está pensando lo peor, Chavelita continúa la conversación en plena iglesia.

"¿Apoco no se la has visto al padre Otero? Déjame decirte que a veces se le nota. Una miseria", mientras la conductora, con cara de sorpresa se persigna porque ella no se fija en "esas cosas".

El divertido video ya acumuló los 51 mil likes y gracias a la magia del doble sentido y albur, logra arrancar varias carcajadas.