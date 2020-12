Paula Levy asegura que no le esta pidiendo a Ana Bárbara que “la rescate”

Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, fue captada por varios reporteros durante su llegada a Televisa, y pese a que intentó huir de la prensa, la joven decidió brindar unos minutos para aclarar el video en el que manifestaba que era una homeless y pedía a sus seguidores que fueran a pedirle a Ana Bárbara que la aceptara en su casa.

Ante los cuestionamientos de la prensa, la joven comentó: “Ese live estuve cotorreando una hora, haciendo bromas y así, lo de mi abuela era una broma totalmente, pero pues se sacó de contexto, y lo de Ana Bárbara también, o sea de que le vayan a comentar es completamente una broma, o sea, yo no le estoy pidiendo a Ana Bárbara que me rescate, ni que me reciba ni mucho menos, o sea, que no se lo tomen así, y yo a mi abuela lo que siento es gratitud, por haberme recibido en su casa, la amo muchísimo y eso es lo más importante”.

Sobre la relación que mantiene con su abuela, Paula destacó: “es una abuelita y tiene 76 años y yo la quiero y la amo, pero pues a veces me cuesta entenderme con ella y llegar a un entendimiento porque yo tengo 18 años y mi mentalidad es muy diferente y la mentalidad de mi abuela es su mentalidad y está muy bien forjada, y a sus 76 años sabe lo que quiere, y lo que no, y a veces es difícil llegar a un entendimiento, pero el amor es primero siempre”.

De la misma manera, Levy detalló que, con su padre, José María Fernández “Pirru”, se lleva mejor que nunca. “Yo ahorita con mi papá me llevo increíble, o sea me llevo de pelos y lo quiero muchísimo y platicamos cañón, el otro día neteamos de la vida y llegamos a un entendimiento”.

Por otra parte, a la pregunta sobre con quién pasará la Navidad, Paula comentó: “Con mi papá y Año Nuevo con mi novio en Punta Mita”

Cabe destacar que la joven aseguró que luego de sus controversiales declaraciones, ya pudo hablar tanto con la cantante como con su abuela y todo está muy bien. Incluso reveló que está viendo la posibilidad de ser actriz o debutar en el medio artístico.

“Tengo 18 años y tengo la prepa terminada, pero no tengo trabajo, pero me quiero independizar, entonces es eso, es el paso de independizarte, obviamente necesitas solventar tus gastos y está siendo más complicado de lo que pensé, pero hay unas personas que me están apoyando, o sea tampoco estoy intranquila de qué voy a comer. (…) Cada quien me apoya como puede, y no solo me apoyan mi papá y mi abuela, también me apoyan una infinidad de personas y cada una me da lo que me pueda dar y con eso estoy feliz y muy agradecida”, detalló al respecto.

Por: Agencia Mex