¡Lo confiesa! Natalia Téllez hubiera preferido ser HOMBRE y esta es la razón: VIDEO

Ser mujer no siempre es algo "bonito" o sencillo, pues básicamente hay toneladas de hormonas corriendo por el cuerpo, que hace el proceder muy distinto a lo que viven los hombres. Esto no necesariamente es malo, sino diferente. Sin embargo, los estereotipos sociales o sencillamente la situación de seguridad en el país hace que muchas nos replanteemos si no hubiera sido mejor ser hombre.

En esta circunstancia se encontró la conductora de televisión Natalia Téllez, quien durante una sesión de preguntas se replanteó por unos segundos su sexualidad y contó para el programa Netas Divinas, si en algún momento pensó que algo habría sido mejor si hubiera sido hombre.

"Creo que cada vez que un wey me grita vulgaridades en la calle.(...) Cuando la gente se mete contigo y sientes miedo. No creo que haya una mujer en el mundo que haya caminado sola en una calle deseando no ser mujer en ese momento y pensando que algo le pueda pasar" aseguró Téllez, mientras su compañera Daniela Magún completó su idea diciendo "Y acelerar el paso".

Su opinión es comprensible

Sonaría descabellado y para algunos exagerados, sin embargo, las cifras le dan la razón a la opinión de la joven, pues en México mueren al menos 2 mil 240 mujeres al año .

La declaración fue hecha durante la emisión del 9 de diciembre de 2020 cuando se hablaba de la educación que reciben hoy en día niños y niñas.

Por su parte, algunas de sus seguidoras, manifestaron su opinión en su canal oficial en Youtube: "Yo hubiera preferido ser hombre por muchas razones... ellos tienen la libertad de hacer y deshacer a su antojo y nadie los juzga nadie les dice nada, andan con una y otra mujer y son unos chingones una mujer tiene amigos y ya con todos anda y ya es una mujer de lo peor, en el trabajo ellos ganan mas aunque hagan menos(..)", "En muchos países sobre todo en Latinoamerica es muy peligroso también para un hombre caminar solo en en lugar solo" o "Hay esta natalia siempre se victimiza ya da hueva" son algunos de los comentarios que se pudieron leer al respecto.