¿Regresan “Las Lavanderas”? Karla Panini revela si “la comadre Güera” volverá con su humor negro

Karla Panini es sin duda alguna una de las mujeres más odiadas de México, debido a la traición que ésta le hizo a quien fuera su supuesta mejor amiga Karla Luna, al casarse con el exesposo de la fallecida comediante y sobre todo ser ella la tercera en discordia, aunque la rubia ya ha hablado en muchas ocasiones sobre cómo ocurrieron las cosas, la desaprobación de los seguidores de Luna sigue hasta el momento.

Luego del lamentable fallecimiento de Karla Luna, Panini ha seguido envuelta en aquel escándalo y aunque ha tratado de seguir con su carrera artística, lo cierto es que le ha costado mucho trabajo seguir en los medios de comunicación debido al “hate” que recibe casi a diario en redes sociales.

Actualmente, Karla Panini es locutora de radio en su natal Monterrey además comparte contenido en redes sociales esporádicamente debido a lo antes mencionado, sin embargo, su mejor profesión sin duda alguna es ser madre y esposa pues es algo que en repetidas ocasiones ha dicho ella misma.

¿Regresa con “Las Lavanderas”?

Mucho se ha cuestionado si es que Panini regresará en algún momento con el proyecto que la catapultó a la cima del éxito, mismo que grabó a lado de Karla Luna quien en su momento se dijo era su mejor amiga, sin embargo, todos conocemos la historia del trágico final de este proyecto y de la relación entre las “comadres”.

Ante la duda de que si regresa o no “La lavandera güera”, fue la propia Karla Panini quien despejó todas las dudas respecto a este tema y fue por medio de una entrevista para la revista TVNotas que aseguró que ya no hay forma de que este personaje regrese.

Pues asegura que a estas alturas de su vida, “La lavandera Güera” ya no le saldría aunque es de su propiedad dicho personaje asegura que no le interesa hacerlo pues ahora que es mamá ese tipo de comedia ya no le gustaría hacerla, además que el personaje no nació solo pues fue una dupla la cual actualmente ya no existe y no sería lo mismo.

No le importan los haters

Fue en el mes de junio cuando Panini dio una entrevista exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde reveló su versión de lo que realmente ocurrió entre ella, Américo Garza y Karla Luna.

Y es que Panini asegura que habló con Karla Luna antes de que la comediante falleciera, por lo que pudo arreglar las cosas con quien fuera su gran amiga.

De acuerdo a la entrevista que brindó a Infante, Panini se reunió con Karla Luna sobre el tema las veces que la fallecida comediante lo necesito, las cuales fueron en tres ocasiones es por tal motivo que la rubia asegura ya no le importa si la gente le cree si es buena o si es mala, pues para ella “eso ya pasó a ser algo intrascendente, a segundo término en mi vida".