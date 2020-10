¡Lo volvió a hacer! Karla Panini recrea escena de “la niña del pastel” y se convierte en la villana más odiada del momento

Karla Panini es una de las mujeres más odiadas en las redes sociales debido a lo que ocurrió hace algunos años cuando ésta se involucró sentimentalmente con el que era esposo de su supuesta mejor amiga, desde entonces la exlavandera no ha dejado de recibir ataques en internet.

Recientemente su nombre apareció de nuevo luego de que el video de “la niña del pastel” se hiciera viral pues usuarios de las redes sociales aseguraron que la malvada niña que apaga la vela en dicho material podría ser la hija de Karla Panini y Américo Garza o bien la misma exlavandera cuando era pequeña.

Ante esta situación Panini, tomó con gracia las comparaciones por lo que decidió recrear aquella épica escena muy a su estilo.

Por tal motivo, la exlavandera “Güera” se caracterizó como la villana del momento y su video ya provocó las primeras reacciones.

Luego de la publicación de dicho material las reacciones no se hicieron esperar y mientras que algunos usuarios se burlaron de Panini y tomaron con humor su parodia, otros se lo tomaron más en serio y pidieron que la desgreñaran más duro.

Esta no sería la primera vez que Karla Panini toma con humor las críticas que le hacen en redes sociales, incluso en una entrevista que dio para televisión aseguró que no le importa que le digan que es mala.

Durante su entrevista en el mes de Junio con Gustavo Adolfo Infante, le reveló al periodista que antes de que muriera Karla Luna pudo hablar con ella y arreglar las cosas, situación por lo que actualmente no le importa si la gente la considera buena o mala persona.

"Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablar, es un tema que ya superé y es un tema que yo lo traté con la persona que tenía que tratar (Karla Luna). Es un tema que no deseo ni revivir ni aclarar. No tengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella (Karla) ya no está", señaló la ex conductora...Ya cerré esa carpeta en mi vida, es parte de mi pasado y es algo que no voy a exponer ante nadie. Quiero decir que no hago esta entrevista para que alguien me crea; ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si creen que soy buena o mala, eso ya pasó a ser algo intrascendente, a segundo término en mi vida", Dijo Panini