Karla Panini y Américo Garza AMENAZARON a 'La Parcera' después de defender a Karla Luna: VIDEO

Después de que 'La Parcera' utilizara la cuenta de Instagram “karlaluna_laverdad”, para dar detalles sobre el engaño de Karla Panini y Américo Garza hacia Karla Luna, reveló que recibió amenazas y acoso por parte de la pareja.

En entrevista con Michelle Rubalcava para El Heraldo Televisión, Jostin Montillo, quien estaba detrás de la máscara, indicó que Panini y su esposo descubrieron su identidad. Al conocer su nombre real la buscaron en sus redes sociales oficiales y le escribían mensajes amendentrandola.

Yo te puedo te puedo mostrar capturas en donde me escribían en todas las redes sociales en donde aparecía mi nombre, ellos se dieron a la tarea de investigar, y escribían "te estamos esperando", "¿por qué no me contestas?"," da la cara", me acosaban.

La venezolana comenzó a dar detalles sobre Garza y Panini con el objetivo principal de que estos dos personajes dejen que las hijas de la fallecida Karla Luna vean a su familia materna, pues hay que recordar que estos han asegurado que la pareja no deja ver a los menores.

Montillo sostiene que Garza manejaba a damas de compañía, falsificaba tarjetas de banco e incluso se ha relacionado con personas con nexos con el narcotráfico.

Durante la conversación, 'La Parcera' dijo que no se tomó las acciones de Karla Panini de forma personal, pues ella había hecho lo mismo a exhibirla en redes sociales. Sin embargo, apuntó "yo no diría que es ataque cuando estás diciendo la verdad".

Yo no me lo tomé personas, yo ahora entiendo por la madurez que he tenido por vivencias en mi vida que la gente no me ataca, la gente ataca.