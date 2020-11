Danna Paola, ¿confirmaría romance con Sebastián Yatra? Esta es su POLÉMICA respuesta

La polémica y los rumores de un romance entre Danna Paola y Sebastián Yatra es un tema que lleva mucho tiempo. Pero recientemente se avivo al verlos de nuevo juntos en la entrega de los Kids' Choice Awards México, en dónde compartieron el escenario y además se llevaron el galardón como el mejor Live.

Ambos cantantes siempre han negado que exista algo más que una gran amistad entre ellos, en julio de este año estrenaron el video de "No Bailes Sola", un tema en el que aparecen ambos y muchos estuvieron encantados de verlos formando una pareja.

A la llegada de Yatra a México, a finales del mes pasado, el cantante volvió a asegurar que entre ellos no hay nada, que Danna Paola es su amiga y que por el momento no tiene novia.

El pasado 3 de noviembre se llevaron a cabo los Kids' Choice Awards y Danna Paola lo volvió a hacer. Al interpretar la canción de Mala Fama, la cantante cambio la letra de la canción dando una posible respuesta a la polémica de su relación con Yatra.

Originalmente, el tema tiene una estrofa que dice "Que si me fui con Maluma, no; dicen que Yatra y Ozuna, no; yo duermo sola en mi cama", pero la cantante cambio la letra y mencionó "maybe" (quizás), dejando abierta la posibilidad de que entre ella y Yatra exista o existiera algo.

Yatra termina con Tini, Danna Paola ¿La tercera en discordia?

Este año Sebastián Yatra y la cantante argentina Tini Stoessel, dieron a conocer que daban por terminada su relación, los rumores de que Danna Paola era la tercera en discordia no se hicieron esperar, y hasta Tini lanzó una indirecta a la mexicana.

"Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga", escribió Tini, esto luego de que la intérprete de Sodio subiera en sus historias de Instagram el mismo cambio en la canción de Mala Fama que hizo en la entrega de premios.

Al final, sólo ambos artistas saben que tipo de relación tienen, pero definitivamente disfrutan de pasar tiempo juntos y hacerle creer a todos que podría haber algo más.