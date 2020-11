MasterChef México: Chef Betty recibe HALAGOS por su gran FIGURA

View this post on Instagram

Hanu00a0 pensado en el profundo significado de : "ni pena, ni miedo" del poeta chileno Rau00fal Zurita? Asi hoy yo ...ni una ni lo otro. Besos con sabor a mar y bonita jornada!!! Extrau00f1o mi mar, extrau00f1o mi casa #HotelGarzaCanela