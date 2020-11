Yadhira Carrillo confiesa que rechazó personaje que quería Britney Spears

Yadhira Carrillo se ha dado un tiempo para recordar parte de su trayectoria artística a pesar del delicado momento personal que está viviendo debido a que su esposo continúa detenido en la cárcel.

En esta ocasión la actriz contó algunos detalles del momento en que decidió rechazar una oferta laboral en Hollywood para un papel que quería la mismísima Britney Spears.

“Me habló Jaime Camil, me dijo: ‘estoy haciendo la serie The Virgin’, ¿se acuerdan?... Jane, hace tres años o algo así, me dijo: ‘Yadhira queremos que vengas a trabajar en este proyecto… ¿puedes?’, le dije ‘no puedo’”, relató Carrillo.

Acto seguido, la artista mexicana reveló que la intérprete de “Oops! I Did It Again” deseaba dicho papel. “Ahí se fue una segunda oportunidad muy buena para irme. Me comentó que Britney Spears quería ese personaje, lo platicamos”, agregó.

En días pasados Yadhira confesó que había rechazado la oportunidad de trabajar con Robert Rodríguez, quien catapultó la carrera de Salma Hayek en Hollywood, debido a que no pudo cuadrar los tiempos para hacer una telenovela en México y la cinta en Estados Unidos, por lo que por propias palabras del director se perdió la oportunidad de seguir los pasos de la veracruzana en la Meca del Cine.

Por: Agencia México