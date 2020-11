El atrevido escote de Eréndira Ibarra que sorprendió a Camila Sodi: FOTOS

La actriz Eréndira Vanessa Ibarra Klor, mejor conocida con su nombre artístico Eréndira Ibarra, dejó con la boca abierta a sus seguidores y seguidoras con un atrevido escote.

La famosa y talentosa actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram una sesión de imágenes en donde presume su belleza enfundada en un sensual vestido rojo, pero lo que más llamó la atención fue su escote.

"#CorazonAgradecido gracias por el amor y la paciencia bandita. Thanks for all the love and patience", escribió junto a la fotografía la también guionista e hija del productor Epigmenio Ibarra.

A la bella Eréndira se le ve muy contenta y sonriendo, deslumbrado con su impactante belleza y figura.

Incluso entre los famosos que dejó impresionando se encuentra la actriz Camila Sodi y el periodista Genaro Lozano, quienes resaltaron la impactante belleza de Ibarra.

La actriz de 35 años que participó en la famosa serie Las Aparicio participará en la nueva versión de la famosa película Matrix.