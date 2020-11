Acapulco Shore: ¿Qué fue del dúo gotish? Uno de ellos participa en Exatlón

Luego de siete exitosas temporadas de Acapulco Shore, los polémicos participantes originales han alcanzado la fama y por supuesto que la han sabido aprovechar de la mejor manera pues mientras algunos se volvieron cantantes de música urbana, otros decidieron apostarle a ser empresarios y otros más han seguido participando en realities shows pero de otro tipo de contenido.

Durante la primera temporada de Acapulco Shore, vimos el inicio de dos grandes equipos el formado por Karime y Mane, al cual decidieron llamar “Las comadres”, mismo que hasta el momento sigue vigente y el famoso “Dúo Gotish” el cual integra Luis Caballero mejor conocido como Potro y Fernando Lozada.

¿Cómo se formó el dúo gotish?

Fue en los primeros capítulos de la primera temporada de Acapulco Shore cuando Fernando y Potro tuvieron una platica de amigos y muy íntima en donde dejaron ver que la falta de sexo les trajo algunas consecuencias en su día a día.

Y es que ambos coincidieron que el no tener relaciones íntimas por algunas semanas, al hacer del baño notaban algo raro en ellos, es por eso que desde ese momento y por ese pequeño detalle se autonombraron como “el dúo gotish”.

¿Qué fue de ellos?

Aunque Fernando Lozada ya no participó en las últimas dos temporadas de Acapulco Shore debido a que contrajo matrimonio con su amada esposa Triana León y ahora sus prioridades son otras pues ya se convirtió en papá, el musculoso exintegrante de Acapulco Shore no se olvida de los realities shows.

Al igual que Potro quien ha asegurado en diversos espacios que Acapulco Shore es un proyecto con el que está agradecido, pero en estos momentos de su vida ya no le es funcional y no le aporta nada nuevo a su carrera, por lo que decidió ya no ser parte de una nueva temporada más de este polémico programa, pero al igual que su amigo Fernando tampoco deja a un lado las producciones de este tipo.

Y es que ambos hombres ahora en una etapa más madura de su vida, han participado en realities shows deportivos, Potro recientemente lo pudimos ver en “Guerreros 2020” en donde dejó claro que además de tomar e ir de fiesta, el deporte y la competencia en equipo lo sabe hacer muy bien.

Mientras que Fernando Lozada fue parte del equipo rojo de “Famosos” en Exatlón, pero en la edición de Estados Unidos, ahí el guapo integrante se perfilaba para ser el ganador, pues era el favorito de muchos, sin embargo, aunque dio todo de sí mismo esto no fue posible y hace algunas semanas regresó a casa para reunirse con su esposa Triana y su pequeño hijo.