Karime de Acapulco Shore se acostó con Jawy, el novio de su mejor amiga, estos son los detalles

Una de las amistades más polémicas del medio del espectáculo sin duda alguna es el de “Las Comadres” conformado por Manelyk González y Karime Pindter ambas estrellas de Acapulco Shore y quienes se conocieron desde el inicio de este reality show.

Aunque en la primera temporada no se llevaban tan bien, incluso Mane aseguró que creía que Karime actuaba falsamente solo para caer bien, pero cuando se dio el tiempo de conocerla le cayó tan bien y compaginaron tanto que se hicieron las mejores amigas, eran inseparables.

Karime traiciona a Mane

En la temporada 2 de Acapulco Shore, Mane y Jawy ya comenzaban a salir como pareja aunque aún no era nada oficial “Mawy” era más que evidente pues ambos ya estaban enamorados, sin embargo, en Karime le hizo una propuesta indecorosa a su “compadre”.

Aunque Karime y Jawy aseguran que solo fue parte de un plan de rating y que no sucedió nada, Mane se dijo traicionada por su mejor amiga además del dolor que sintió al ver las escenas de su “mejor amiga” besándose con el hombre del que estaba enamorada.

De acuerdo con Mane, todo ocurrió cuando ella se fue a lavar la ropa como parte de las actividades del reality show, por lo que en la casa de Acapulco Shore se quedaron solos Jawy y Karime.

Y aunque la idea fue de Karime a Jawy no le pareció nada mal hacer de su “encuentro sexual” un tema de rating, pero ninguno de los dos pudo hacerlo pues sintieron remordimiento por Mane.

Pese a que no se llevó a cabo el acto sexual, Karime y Jawy si se besaron y se desnudaron y de acuerdo a Jawy, su novia no cree que no haya pasado nada más entre su mejor amiga y “El Casanova”.