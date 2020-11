Esta es la razón por la cual Arath de la Torre salió MOLESTO de '¿Quién es la máscara?'

Arath de la Torre participó en la segunda temporada del programa ¿Quién es la máscara? bajo el disfraz de Xolo. Sin embargo, hace apenas una semana el actor resultó eliminado y aunque a cuadro es muy común que casi todos los famosos luzcan felices, esta vez De la Torre no pudo ocultar su frustración al dejar el Reality Show más divertido de estos días.

En una fotografía o más bien una captura de pantalla que el histrión compartió en su cuenta de Instagram, se le ve visiblemente enojado por lo que acababa de pasar, pues en esta ocasión, ni el público, ni los investigadores pudieron hacer nada para salvarle el pellejo.

El también comediante, comunicó por medio de su red social, que no pudo evitar mostrar su frustración y al mismo tiempo, agradeció el apoyo y solidaridad de todos sus seguidores, que siempre estuvieron ahí, apoyándole a pesar de las sospechas que revelarían su identidad bajo el disfraz. Sin embargo, el actor confesó que le dolió que ningún investigador lo salvara.

¡Frustrado!

"¿La verdad no pude ocultar mi frustración, se que es un juego pero me la estaba pasando bien. Salí muy molesto de ahí, pero así es la vida !!! Gracias por sus muestras de solidaridad, me quedo con sus buenas vibras !!! XOLO RULES !!!", escribió Arath, cosa que le aplaudieron sus seguidores.

Algunos famosos como Yolanda Ventura, le escribieron mensajes de ánimo como "Eres genial y tendrías que seguir ahí por tu versatilidad y talento y un personaje único 💛🙏🏻 té queremos" o "Bravooooo compadre 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼eres grande!!! Tu brillo es único ✨✨✨ simplemente fue una máscara más de tantas y tantos personajes a los que les has dado vida." escribió Germán Mascabrother.

Una vez conocido el misterio, Arath cambió su foto de perfil, por una donde aparece con el traje de Xolo, mientras decenas de personas le dieron like a sus post donde aparece con el disfraz del reality show.