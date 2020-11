Grey’s Anatomy: Esta actriz reveló que no le gusta verse en pantalla

Tras su regreso en la temporada 17, Grey’s Anatomy, ha logrado cautivar a cientos de espectadores a través de las diversas historias que entrelazan a un grupo de médicos que trabajan en un mismo hospital, en donde no sólo enfrentan su vida laboral sino también personal.

Uno de los personajes que ha generado reconocimiento por parte de los seguidores de la serie, es la doctora Cristina Yang interpretada por la actriz Sandra Oh; ella es la mejor amiga de Grey.

Al respecto, los internautas y admiradores de dicho personaje, consideran que podría haber un sorprendente regreso en los próximos capítulos, pues recordemos que a través de un sueño, la doctora Grey logró reencontrarse con el doctor Derek Shepherd.

Respecto a la actriz, quien interpreta a una exigente y comprometida doctora, Sandra Oh, se ha pronunciado respecto a su papel, asegurando que le genera nostalgia y que no descarta la idea de retomar la pantalla chica; esto de acuerdo con información emitida para el portal Deadline.

Además, la actriz especificó que le gustaría incluso aparecer en una participación especial en la serie de los médicos.

Sandra Oh reveló que tras su salida del drama médico en la temporada 8, aún hay seguidores que le preguntan si en algún momento retomará el papel que la convirtió en una pieza clave e ícono de la serie.

Por otro lado, algo que llamó la atención de los admiradores de la actriz es que dijo que no le gusta verse en pantalla, por lo que prefiere mantener su distancia entre la ficción y la realidad.

"Nunca he visto el programa, incluso cuando estaba trabajando en él. Estaba demasiado involucrada y tenía que tomar cierta distancia, especialmente porque me cuesta verme en la pantalla. Cada año, más o menos, alguien cercano a mí me dice: escuché que volverás a Grey's Anatomy. Con ese tipo de comentarios lo que estoy aprendiendo es que Cristina todavía es parte del mundo", expresó en entrevista.