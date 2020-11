Harry Styles es millonario, aquí te decimos cuánto DINERO suma su fortuna

El británico Harry Styles, exmiembro de la boyband One Direction ha logrado una gran fortuna que lo convierte en una de las celebridades más ricas de su país. Con tan sólo 26 años, el cantante se posiciona con gran éxito como solista, alcanzando una fortuna millonaria.

De acuerdo con una lista que elabora la revista Heat, Harry se posiciona en el segundo lugar entre las celebridades británicas más ricas con menos de 30 años, sólo detrás de Ed Sheeran; en la lista también lo acompañan los otros miembros de su exbanda, ya que todos se encuentran dentro del top 10.

La fortuna actual de Styles es de 82 millones de euros (mil 984 millones 997 mil 068 pesos, aproximadamente). Desde que inició su carrera como solista, se estima que su dinero ha aumentado en casi 55 millones de euros, lo que representa más de mil millones de pesos.

Harry Styles y su éxito como solista

A partir de que One Direction se separó oficialmente en enero de 2016, Harry no ha parado de trabajar, fundó su propia compañía discográfica, Erskine Records, y firmó un cuantioso contrato con Columbia. Además, no sólo es cantante, en su faceta de compositor, ha realizado temas para otros artistas como Just a Little Bit of Your Heart, de Ariana Grande, o el Someday de Michael Bublé, co-escrito con Meghan Trainor.

También se le ha podido ver como actor en la gran pantalla, en la cinta Dunkirk, de Christopher Nolan. Luego de dos discos y varios sencillos que han alcanzado los primeros lugares, Styles se mantiene como una estrella que sigue generando éxitos no sólo en la música.

Se sabe que el cantante adquirió una mansión en Londres con un costo de casi 10 millones de euros (242 millones 283 mil 500 pesos). Mientras que en Nueva York compró un condominio de 8 millones de dólares (164 millones 386 mil 720 pesos, aproximadamente).