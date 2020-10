Harry Styles anuncia lanzamiento de su video Golden y las redes enloquecen

Los fans y seguidores del ex One Direction Harry Styles se encuentran a la expectativa del lanzamiento del video del nuevo sencillo "Golden", que forma parte de las canciones del último álbum del cantante de nombre Fine Line y que fue estrenado en el 2019.

La tendencia en las redes sociales surgió desde ayer, cuando Harry publicó en sus cuentas oficiales una imagen en la que se le ve con el torso desnudo, pantalones floreados y la leyenda en letras amarillas y mayúsculas "Golden", lo que significó que el estreno está muy próximo.

Aunque aún no se ha dado una fecha oficial para el lanzamiento del nuevo video, ya se han dado algunas pistas, como en otras ocasiones lo ha hecho el cantante con otros estrenos, al dar a conocer el sitio "Do you know who you are", creado por el ex integrante de One Direction, en el que los fans pueden generar mensajes personalizados al ingresar su nombre. Recientemente, el sitio da la respuesta "you are golden", una frase que es parte de la letra del tema "Golden",

Harry Styles es tendencia

Recientemente Harry ya había repuntado en Twitter por el mismo tema, gracias a los fans que esperan ansiosos el video, con el hashtag #GoldenisComing, Styles ha logrado crear la expectativa necesaria para el gran día, pues de hecho los fanáticos ya se organizan en redes para convertir a clip en uno de los más vistos.

Actualmente, el cantante se encuentra filmando la película "Don't Worry Darling", una nueva cinta de Olivia Wilde, Styles entró al proyecto tras la salida del actor Shia LeBouf, y está noticia también lo convirtió en tendencia.